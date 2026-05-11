Balıkesir'de faciadan dönüldü... İnşaatın temel kazısında 3 katlı bina çöktü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde büyük panik yaşandı. Yalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bitişiğinde temel kazısı süren 3 katlı bina, oluşan çatlakların ardından tamamen çöktü. Bina sakinlerinin önceden tahliye edilmesi olası bir faciayı önlerken, yıkılma anı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

TEMEL KAZISI SIRASINDA BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Yalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın yanında inşaat için temel kazısı yapıldı.

Çalışmalar sırasında binada çatlakların meydana gelmesi üzerine burada yaşayanlar tahliye edildi.

3 KATLI BİNA KAZI ALANINA DOĞRU YIKILDI

Çevresinde güvenlik önlemi alınan bina, bir süre sonra temel kazısının bulunduğu alana doğru yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Enkaz alanında yapılan ilk incelemede herhangi bir can kaybının yaşanmadığı tespit edildi.

Ekipler, çevredeki yapılarda da kontroller gerçekleştirdi.