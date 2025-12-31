İSTANBUL 5°C / -2°C
  Balıkesir'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti 13 yaralı
Güncel

Balıkesir'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti 13 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 14:23
Balıkesir'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti 13 yaralı
C.Ö. (34) idaresindeki 10 S 28086 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü, Gönen-Sarıköy kara yolunda, A.F. (38) yönetimindeki 10 RN 206 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Mehmet Öztürk ve midibüsteki 11 kişi yaralandı.

Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 13 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

