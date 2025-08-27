İSTANBUL 28°C / 21°C
Balıkesir'de feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı

Sındırgı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 17:38
M.Ö. yönetimindeki 41 LN 383 plakalı otomobil, kırsal Alacaatlı Mahallesi çıkışında İ.G. idaresindeki 10 ZU 486 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki sürücüler ile araçlarda bulunan E.D. ve Ayşe Özdemir yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Sındırgı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Ayşe Özdemir'in hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

