Balıkesir'de feci kaza: Süt tankeri emniyet şeridindeki otomobili biçti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir ailenin hayatını karartı. Mecidiye Mahallesi Karyağdı mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki otomobile süt tankerinin çarpması sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan anne ve 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken, tanker sürücüsü gözaltına alındı.

SÜT TANKERİ EMNİYET ŞERİDİNDEKİ AİLENİN ARACINA ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, H.K. (65) idaresindeki 10 AK 472 plakalı süt tankeri, Mecidiye Mahallesi Karyağdı mevkisinde emniyet şeridinde duran U.V. (44) yönetimindeki 10 ASU 168 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki eşi H.V. (39) ve 2 yaşındaki çocuğu H.V. de yaralandı.

YARALILAR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. U.V'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Süt tankeri sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.