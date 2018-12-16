Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 'Emniyet mahrem imamı' olduğu tespit edilerek hakkında yakalama emri bulunan M.A. İzmir'de yakalanarak Balıkesir'e getirildi. Adli makamlara sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.