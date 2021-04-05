İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Nisan 2021 Pazartesi / 23 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2151
  • EURO
    9,6671
  • ALTIN
    454.394
  • BIST100
    1430.19
Güncel

Balıkesir'de FETÖ operasyonu

Balıkesir'de, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA05 Nisan 2021 Pazartesi 08:38 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 08:38
ABONE OL

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1'i aktif görevde astsubay, 2'si istifa etmiş asker ve 13'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olan 16 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Susurluk'taki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlerdi.

Operasyonlarda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.