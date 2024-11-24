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Balıkesir'de hareketli saatler! Özel harekat eve böyle girdi

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kadını rehin alıp bıçakla yaralayan kişi, polislerce etkisiz hale getirildi.

AA24 Kasım 2024 Pazar 07:07 - Güncelleme:
Balıkesir'de hareketli saatler! Özel harekat eve böyle girdi
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Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir kadının rehin alındığı bilgisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine giden ekipler, Z.T'nin bir kadını bıçakla rehin aldığını gördü.

Ekiplerin uzun süren ikna çabalarına karşılık vermeyen Z.T, kadına bıçakla saldırdı.

İtfaiyenin sepetli aracıyla eve arka balkondan giren özel harekat ekipleri, Z.T'yi etkisiz hale getirdi.

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Z.T'nin cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

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