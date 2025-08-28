Balıkesir'de kağıt fabrikasında yangın paniği

Üretim bandında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, fabrikanın çatı kısmına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, içeriden ve çatıdan yaptığı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından fabrikada soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangında maddi hasar oluştu, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.