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Güncel

Balıkesir'de kahreden kaza! Köpeğe vurmamak için manevra yaptı: 3 kişi öldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsü köpeğe vurmamak için manevra yapan otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:15 - Güncelleme:
Balıkesir'de kahreden kaza! Köpeğe vurmamak için manevra yaptı: 3 kişi öldü
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Alınan bilgiye göre, Burhaniye-İzmir kara yolunda seyir halindeki 10 F 0501 plakalı otomobilin sürücüsü, yola çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkarak yan yola geçen otomobil, V.B. idaresindeki 20 AEK 16 plakalı kamyona çarptı.

Kazayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak Burhaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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