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Balıkesir'de korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DHA28 Temmuz 2024 Pazar 10:11 - Güncelleme:
Balıkesir'de korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
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Kaza, saat 00.15 sıralarında Bandırma-Gönen kara yolu kırsal Tuzakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Bandırma'dan Gönen istikametine seyir halinde olan Ercan Çakırcalı idaresindeki 10 CBZ 20 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan 47 AAS 710 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ercan Çakırcalı ile Recep Çalışkan ve İdris Mandacı olay yerinde hayatını kaybetti, Neslihan D. ise yaralı olarak kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

TIR sürücüsünün ifadesine başvurulurken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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