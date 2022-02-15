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Balıkesir'de korkunç kaza! Olay yerinde can verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

AA15 Şubat 2022 Salı 01:48 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 01:48
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Alınan bilgiye göre, Çanakkale- Balıkesir karayolunun Altınoluk Mahallesi girişinde A.K'nin kullandığı 10 N 9979 plakalı otomobil, 45 EK 417 plakalı TIR'la çarpıştı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde, otomobil sürücüsü A.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücünün cansız bedeni Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle Çanakkale- Balıkesir kara yolunda uzun süre duran trafik akışı, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden sağlandı.

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