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Güncel

Balıkesir'de korkutan yangın: 11 bin civciv telef oldu

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 11 bin civciv telef oldu.

AA16 Şubat 2024 Cuma 02:51 - Güncelleme:
Balıkesir'de korkutan yangın: 11 bin civciv telef oldu
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İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'de Osman Özgür Alaca'ya ait tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen 11 bin civciv telef oldu, yangın sonucu çiftlikte hasar oluştu.

Çiftliğin sahibi Osman Özgür Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etlik piliç işletmeciliği yaptığını söyledi.

Alaca, "İtfaiye ekipleri yangının elektrikten kaynaklandığını söyledi. İçeride 11 bin civciv vardı. Hayvanlarımız telef oldu." dedi.

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