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Balıkesir'de korkutan yangın: Otomobilde başladı zeytinliğe sıçradı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan ve yakındaki zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Balıkesir'de korkutan yangın: Otomobilde başladı zeytinliğe sıçradı
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İskele Mahallesi Adıytar mevkisinde arazi içinde park halindeki bir otomobilden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, aracın yakınındaki zeytin bahçesine de sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden destek istendi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde konuşlu helikopterin yanı sıra arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

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