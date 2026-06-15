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Balıkesir'de kursta yangın paniği: 3 öğrenci dumandan etkilendi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan 5 katlı kurs merkezinde klimadan kaynaklanan yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 öğrenci itfaiye ekiplerinin sepetli aracıyla binadan tahliye edildi. Ayakta tedavi gören öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 19:05 - Güncelleme:
Balıkesir'de kursta yangın paniği: 3 öğrenci dumandan etkilendi
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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bir kurs merkezinde yaşanan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Klimadan çıktığı değerlendirilen alevler nedeniyle binada mahsur kalan 3 öğrenci, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri öğrencilere yerinde müdahale etti.

İTFAİYE SEPETLİ ARAÇLA 3 ÖĞRENCİYİ KURTARDI

Eskikuyumcular Mahallesi Hisler Bulvarı'nda bulunan kurs merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride vatandaşların bulunduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri, sepetli araçla 3 öğrenciyi dışarı çıkardı.

YANGIN KLİMADAN ÇIKTI

Ambulansta ayakta tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma ve yoğun dumanı tahliye etme çalışması sürüyor.

İlk belirlemelere göre yangının klimadan çıktığı bildirildi.

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