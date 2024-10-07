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Balıkesir'de Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu makamında uğradığı saldırıda öldü

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
Balıkesir'de Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu makamında uğradığı saldırıda öldü
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Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldu.

Tabancayla vurulan Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaymakam Elif Çelik, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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