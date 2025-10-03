İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6912
  • EURO
    48,9578
  • ALTIN
    5202.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de öldüren kaza: Öğrenci servisiyle feci çarpıştı
Güncel

Balıkesir'de öldüren kaza: Öğrenci servisiyle feci çarpıştı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

AA3 Ekim 2025 Cuma 20:50 - Güncelleme:
Balıkesir'de öldüren kaza: Öğrenci servisiyle feci çarpıştı
ABONE OL

Hüseyin Kurt idaresindeki 10 HE 199 plakalı öğrenci servisi, Tütüncü Mahallesi Keçeler yol ayrımında Ahmet Rıfkı Urucu yönetimindeki 10 CBM 13 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Hüseyin Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Okul servisi sürücüsü ile 7 öğrenci ise hafif yaralandı.

Urucu ve Yılmaz'ın cenazeleri, olay yerine gelen Gönen Belediyesine ait cenaze aracıyla Gönen Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada yaralananlar ise sağlık ekiplerince aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.