Balıkesir'de orman yangını
BALIKESİR'in Marmara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
- DHA
Marmara ilçesindeki Mestanağa bölgesinde, ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılırken, ihbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ve arasöz sevk edildi. Havadan müdahale için de bölgeye yangın söndürme helikopteri talep edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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