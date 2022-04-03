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Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA3 Nisan 2022 Pazar 18:03 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 18:10
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Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale etti. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden de 8 arazözün bölgeye takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.

Örtü yangını şeklindeki alevlere gönüllülerin destekleriyle müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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