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  • Balıkesir'de otomobil çarpan genç avukat Şevval 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Balıkesir'de otomobil çarpan genç avukat Şevval 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ayvalık'ta, elektrikli bisikletiyle gezerken otomobilin çarptığı 28 yaşındaki avukat Şevval Fidan, 28 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

DHA3 Kasım 2024 Pazar 11:53 - Güncelleme:
Balıkesir'de otomobil çarpan genç avukat Şevval 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Tatil yapmak için teyzesinin Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evine giden Bursa Barosu avukatlarından Şevval Fidan, 4 Ekim günü elektrikli bisikletiyle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fidan, hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fidan, 28 gün sonra 1 Kasım'da yaşam savaşını kaybetti,

BURSA BAROSU'NDAN TAZİYE MESAJI

Şevval Fidan'ın ölümünün ardından Bursa Barosu, taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Baromuz üyelerinden Şevval Fidan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır, meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

3 YIL ÖNCE AVUKATLIK RUHSATINI ALMIŞ

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Ferit Fidan'ın kızı olan, 2021 yılında avukatlık ruhsatını aldığı öğrenilen Şevval Fidan, dün Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Özlüce Hacı Ömer Raca Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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