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Balıkesir'de otomobil denize uçtu: Sürücüsü üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil denize düştü. Araç sürücüsü, dakikalarca batmakta olan aracın üst bölümündeki camdan tavana çıkarak aracın üzerinde yardım bekledi.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 14:03 - Güncelleme:
Balıkesir'de otomobil denize uçtu: Sürücüsü üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi
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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 AIZ 617 plakalı otomobil, ilçe merkezinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı, ardından denize düştü.

Araç sürücüsü, batmakta olan aracın üst bölümündeki camdan tavana çıkarak aracın üzerinde yardım bekledi.

SÜRÜCÜSÜ ÜZERİNDE DAKİKALARCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Sürücü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle tekneye alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Denize batan aracın ise vinç yardımıyla çıkartılacağı öğrenildi.

  • kontrolden çıkan otomobil
  • denize düşme
  • yardım beklemek

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