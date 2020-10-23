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Balıkesir'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir otomobil motosiklete arkadan çarptı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

DHA23 Ekim 2020 Cuma 14:32 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 14:32
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Havran ilçesinde Yüksel Efe (47) yönetimindeki 10 KD 644 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hamdi Zeybek yönetimindeki 10 N 3491 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hamdi Zeybek yola savruldu. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hamdi Zeybek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Zeybek’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Havran Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Havran Anadolu Lisesi'nde öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Yüksel Efe, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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