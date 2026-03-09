İSTANBUL 12°C / 4°C
  Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Güncel

Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 03:22
Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 FD 920 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kaza sırasında bazıları aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

