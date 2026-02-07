İSTANBUL 14°C / 8°C
  Deprem fırtınası! Balıkesir peş peşe sallandı
Güncel

Deprem fırtınası! Balıkesir peş peşe sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5, 4 ve 4.1 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.

7 Şubat 2026 Cumartesi 09:54
Deprem fırtınası! Balıkesir peş peşe sallandı
ABONE OL

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da bugün aynı saatte saniye farkıyla 4,1 büyüklüğünde deprem de meydana gelmişti.

