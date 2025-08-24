İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Balıkesir'de peş peşe depremler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 21.58'de gerçekleşen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere birçok artçı deprem meydana geldi.

24 Ağustos 2025 Pazar 22:09
Balıkesir'de peş peşe depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan en büyüğü 4,3 olmak üzere birçok artçı deprem meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, meydana gelen depremin ardından açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen depremin ardından olumsuz bir durum olmadığı bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00'de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

