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Balıkesir'de silahla vurulmuş iki ceset bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arazide silahla vurulmuş biri kadın iki kişinin cesetleri bulundu.

AA25 Haziran 2022 Cumartesi 15:28 - Güncelleme:
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Sahilyenice Mahallesi'nde 5 numaralı rüzgar türbinleri bölgesindeki özel güvenlik görevlileri, silah sesi duydu.

Çevrede araştırma yapan görevliler, bir aracın yanında hareketsiz iki kişinin silahla vurulmuş olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, iki kişinin öldüğünü belirledi.

Kadın polis memuru K.A. (24) ve Jandarma Astsubay B.U'ya (28) ait olduğu belirlenen cansız bedenler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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