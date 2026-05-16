16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Güncel

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 10:43 - Güncelleme:
İlçeye bağlı kırsal Aslıhan Mahallesi'nde evinin bahçesinde oturan N.A. ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.A. yanındaki tabancayla ateş etmeye başladı. Şüpheli N.A, silahla 4 kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İ.B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlı N.A, jandarma ekiplerince mahallenin kırsalında bulunan bir depoda yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

