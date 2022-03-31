İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2022 Perşembe / 27 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6458
  • EURO
    16,388
  • ALTIN
    910.139
  • BIST100
    2230.15
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de tarihi binada başlayan ve restorana sıçrayan yangın söndürüldü
Güncel

Balıkesir'de tarihi binada başlayan ve restorana sıçrayan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi binada başlayan ve daha sonra restorana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA31 Mart 2022 Perşembe 02:32 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 02:33
ABONE OL

Hacıyusuf Mahallesi Yalı Sokak'taki tescilli yapı statüsünde bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın yanındaki restorana da sıçrayan yangın, bir hırsızlık olayı için bölgede inceleme yapan polis ekiplerince fark edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile İlçe Emniyet Müdürlüğünden TOMA'lar sevk edildi. Çevre binalarda oturan vatandaşlar da yangın nedeniyle evlerinden tahliye edildi.

Olay sırasında metruk bina ve restoranda çökmeler meydana gelirken, yan binanın dış cephe kaplamaları da yandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.