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Balıkesir'de tütün operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 50 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 100 boş makaron ve 5 bin 180 adet dolu makaron ele geçirdiler. Jandarma ekipleri araçta bulunan 2 şahsı gözaltına aldı.

IHA20 Ocak 2024 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
Balıkesir'de tütün operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 50 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 100 boş makaron ve 5 bin 180 adet dolu makaron ele geçirdiler. Jandarma ekipleri araçta bulunan 2 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Bigadiç ilçesinde, tütün mamulleri kaçakçılığı suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait araçta yapılan aramada; 50 kg. kıyılmış kaçak tütün,100 bin adet boş makaron ve 5 bin 180 adet içi kaçak tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirdi. Jandarma ekipleri araçta bulunan 2 şahsı gözaltına aldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edileceği açıklandı.

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