İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2025 Cuma / 4 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,391
  • EURO
    36,4063
  • ALTIN
    3021.69
  • BIST100
    10038.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de yangın faciası... 2 kardeş yanarak can verdi
Güncel

Balıkesir'de yangın faciası... 2 kardeş yanarak can verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti.

IHA3 Ocak 2025 Cuma 09:22 - Güncelleme:
Balıkesir'de yangın faciası... 2 kardeş yanarak can verdi
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kırsal Dereli Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan baba C.T.'nin ikamet ettiği 2 katlı binanın ikinci katında saat 01.03 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Saat 01.22'de olay yerine ulaşan ekipler, yangının yoğun olduğu ikinci katta Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın'ın (1) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangın sırasında anne ve babanın kendi imkanlarıyla evden çıktıkları, komşuların ise durumu itfaiyeye bildirdiği öğrenildi. Yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.