Balıkesir'de yolcu minibüsü kamyonla çarpıştı: 7 yaralı

DHA 02 Mart 2020 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 18:42

Olay, akşam saatlerinde, Edremit ilçesinde Zeytindalı kavşağında meydana geldi. Edremit- Akçay arasında yolcu taşıyan Selahattin Kul'un kullandığı 10 M 1551 plakalı dolmuşla, Ersan Dündar yönetimindeki 10 RK 159 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada minibüs ve kamyondaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesiyle minibüste sıkışan 1 yaralı içerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.