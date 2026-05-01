  Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 07:11 - Güncelleme:
Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirleyemeyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, otobüsteki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.

