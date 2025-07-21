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Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 07:06 - Güncelleme:
Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Balıkesir-Kepsut kara yolunun Çınarlıdere Mezarlığı mevkisinde, Hüseyin A. (75) idaresindeki 43 HE 199 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Rıdvan A. yönetimindeki 06 H 8868 plakalı otomobil ve Murat Ç. idaresindeki 10 AHY 846 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Ayşe Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ayşe Ç'nin cenazesi ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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