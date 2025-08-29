İSTANBUL 30°C / 20°C
Güncel

Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

29 Ağustos 2025 Cuma 07:27


A.B. (24) idaresindeki 63 ADJ 826 plakalı kamyon, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ne giriş sapağında, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsü, tır ve otomobile çarptı.

Kazada, kamyon sürücüsü A.B. ile diğer araçlarda bulunan Z.V.M, A.V.M. ve M.M. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.B. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


