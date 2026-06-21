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Güncel

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Taylıeli Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği erken ve etkin müdahale neticesinde kontrol altına alındı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 12:19 - Güncelleme:
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Taylıeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sabah saatlerinde başlayan ve korkuya neden olan yangından sevindirici haber geldi. Alevlerin yeşil akciğerlerde daha fazla tahribata yol açmaması için başlatılan zamana karşı yarış başarıyla sonuçlandı.

KOORDİNELİ MÜDAHALE FELAKETİ ÖNLEDİ

Yangın ihbarının alınmasının ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hava unsurları bölgeye hızla intikal etti. Sarp ve engebeli arazide yürütülen söndürme çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de çok sayıda araç ve personelle destek verdi. Yangın söndürme uçakları ve helikopterinin havadan yaptığı nokta atışı su boşaltma işlemleri ile kara ekiplerinin hortumlarla yürüttüğü alevlerin önünü kesme mücadelesi tam koordinasyon içerisinde yürütüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin zamanında ve etkin müdahalesi sayesinde alevlerin ormanlık alanda daha geniş bir sahaya yayılması önlenerek yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede uzun süre soğutma çalışması yürütülüyor. Jandarma ekiplerinin yangının çıkış sebebine ilişkin başlattığı tahkikat devam ediyor.

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