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Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 18:35 - Güncelleme:
Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü
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Burhaniye'nin kırsal Damlalı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Burhaniye ilçesi sınırları içinde saat 15.25'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 15.46'da havadan helikopter ile yapıldı.

Yangına 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 1 uçak ve 52 personel ile müdahale edildi. Yangın çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 7 dönüm ormanlık alanda zarar tespiti yapıldı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını aralıksız sabah saatlerine kadar sürdürecek.

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