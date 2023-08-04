Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü

Burhaniye'nin kırsal Damlalı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Burhaniye ilçesi sınırları içinde saat 15.25'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 15.46'da havadan helikopter ile yapıldı.

Yangına 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 1 uçak ve 52 personel ile müdahale edildi. Yangın çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 7 dönüm ormanlık alanda zarar tespiti yapıldı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını aralıksız sabah saatlerine kadar sürdürecek.