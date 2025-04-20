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Balıkesir'den acı haber! 23 yaşındaki tıp öğrencisi yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle refüjdeki ağaca çarpan 23 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Musa Kınay, yaşamını yitirdi.

IHA20 Nisan 2025 Pazar 10:54 - Güncelleme:
Balıkesir'den acı haber! 23 yaşındaki tıp öğrencisi yaşamını yitirdi
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kaza, gece saat 00.30 sularında meydana geldi.

23 YAŞINDAKİ TIP ÖĞRENCİSİNDEN ACI HABER

Edinilen bilgilere göre, Bandırma istikametinden Erdek yönüne seyir halinde olan 16 BIE 319 plakalı motosikletin sürücüsü Musa Kınay (23), ilçe mezarlığı önünde sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde motosikletin kontrolünü kaybetti. gönderildi.

MOTOSİKLETLE AĞACA ÇARPTI, HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz kazada, orta refüje çarparak motosikletten düşen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Erdek Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kınay'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna

Hayatını kaybeden gencin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu ve Aksaray nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

  • Musa Kınay
  • Erdek kaza
  • Tıp öğrencisi

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