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Balıkesir'den motosiklet Burdur'dan otomobil! Çala çala gezdiler

Balıkesir'den motosiklet çalan iki şüpheli, gezerek gittikleri Burdur'da otomobil çaldı, motosikleti olay yerine bırakarak tekrar Balıkesir'e döndü. Şüpheliler iki ilin polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

IHA27 Temmuz 2024 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
Balıkesir'den motosiklet Burdur'dan otomobil! Çala çala gezdiler
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Geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan olayda, Burdur Atatürk Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde park halinde bulunan otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Y.Ç. ve N.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Takibe alınan şüphelilerin Balıkesir'de olduğu anlaşılınca Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerle koordineli çalışma yürütüldü. Şüpheliler, çaldıkları otomobille birlikte yakalandı.

Öte yandan, şüphelilerin Burdur'a da Balıkesir'den çaldıkları motosikletle geldikleri ve otomobili çaldıktan sonra olay yerinde bıraktıkları belirlendi.

İki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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