İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2023 Perşembe / 17 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9518
  • EURO
    31,8691
  • ALTIN
    1904.15
  • BIST100
    8009.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'i lodos ve sağanak vurdu: Su baskınları her yeri göle çevirdi
Güncel

Balıkesir'i lodos ve sağanak vurdu: Su baskınları her yeri göle çevirdi

Balıkesir'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve lodos yolları göle çevirdi, dereler taştı, ev ve iş yerlerine su bastı.

AA-İHA30 Kasım 2023 Perşembe 03:44 - Güncelleme:
Balıkesir'i lodos ve sağanak vurdu: Su baskınları her yeri göle çevirdi
ABONE OL

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Altınoluk ve Şahindere mahallelerinde akşam saatlerinde bastıran yağmur nedeniyle Şahin Deresi taştı.

Kazdağları'ndan gelen sel sularından dolayı Altınoluk Mahallesi'nde yol seviyesinin altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye ederken bazılarının imdadına belediye ekipleri yetişti.

Ayrıca Altınkum ve İkizçay mahallelerindeki bazı sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, birçok ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katları suyla doldu.

BELEDİYE EKİPLERİ, YAKLAŞIK 20 SAATTİR ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE TEYAKKUZ HALİNDE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi ekipleri, kentte yaklaşık 20 saattir etkili olan sağanak ve lodos nedeniyle ihbarlara hızlıca müdahale etmeye çalışıyor. Ekipler, riskli bölgelerde sürekli devriye gezerek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bulunuyor.

Şahindere Mahallesi sakinlerinden Burhan Aladağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde işten döndüklerinde evlerini su basmış halde bulduklarını söyledi.

Evlerinin yakınındaki yolun sel suları sebebiyle yarıldığını belirten Aladağ, "Dere taşmış, sel sularından canımızı zor kurtardık. Eşyamızın hepsi gitti. Hasarımız büyük." dedi.

  • sağanak yağış
  • su baskını
  • lodos etkisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.