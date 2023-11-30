Balıkesir'i lodos ve sağanak vurdu: Su baskınları her yeri göle çevirdi

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Altınoluk ve Şahindere mahallelerinde akşam saatlerinde bastıran yağmur nedeniyle Şahin Deresi taştı.

Kazdağları'ndan gelen sel sularından dolayı Altınoluk Mahallesi'nde yol seviyesinin altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye ederken bazılarının imdadına belediye ekipleri yetişti.

Ayrıca Altınkum ve İkizçay mahallelerindeki bazı sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, birçok ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katları suyla doldu.

BELEDİYE EKİPLERİ, YAKLAŞIK 20 SAATTİR ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE TEYAKKUZ HALİNDE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi ekipleri, kentte yaklaşık 20 saattir etkili olan sağanak ve lodos nedeniyle ihbarlara hızlıca müdahale etmeye çalışıyor. Ekipler, riskli bölgelerde sürekli devriye gezerek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bulunuyor.



Şahindere Mahallesi sakinlerinden Burhan Aladağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde işten döndüklerinde evlerini su basmış halde bulduklarını söyledi.

Evlerinin yakınındaki yolun sel suları sebebiyle yarıldığını belirten Aladağ, "Dere taşmış, sel sularından canımızı zor kurtardık. Eşyamızın hepsi gitti. Hasarımız büyük." dedi.