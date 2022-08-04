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Balıklı Rum Hastanesi'nde büyük yangın! Vali Yerlikaya'dan açıklama

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürülürken soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Şu an yangının sebebi belli değil. Toplam 104 hasta tahliye edildi.' dedi.

AA4 Ağustos 2022 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
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Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede binanın tüm çatısını sardığı yangın devam ederken, hastane tahliye edildi.

Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Tarihi binadaki yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA: ŞU AN YANGININ SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Yangın, Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangında alevler çatıyı sararken, hastanenin içi dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaşlı ve hastalar tekerlekli sandalyelerle ve sedyelerle dışarı çıkarıldı. Tahliye edilenler, çevredeki hastanelere götürüldü. Yangına havadan da müdahale ediliyor.

"YANGININ SEBEBİNİ BİLMİYORUZ"

Hastane önünde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya" Yaralı ya da can kaybı söz konusu değil. Yangının sebebini şuan bilmiyoruz. İtfaiye ekiplerinin vereceği rapor yangını sebebini ortaya koyacak. 104 yaşlı ve hasta tahliye edildi" dedi.

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