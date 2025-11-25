İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte muayene çetesi! 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'nde çocuk psikiyatri doktorunun da aralarında olduğu 6 kişilik çete, hastane sistemine kayıtsız hastaları muayene edilmiş gibi göstererek sahte reçetelerle SGK'yı dolandırdı. 3 kişi tutuklandı.

25 Kasım 2025 Salı 13:14
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte muayene çetesi! 3 zanlı tutuklandı


Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane sistemine kayıt yapılmadan kişisel verileri elde edilen hastaları muayene edilmiş gibi göstererek, sahte reçeteler fatura edilmesi suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017-2021 yıllarında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ya fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından gözaltına alınan Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D, eczane çalışanı R.Ç, eczacılar A.H. ve Y.E. ile E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.E, N.D. ve R.Ç. tutuklanırken, A.H, Y.E. ve E.Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli ilaç mümessili C.K.'nın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

- NE OLMUŞTU?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2017-2021 yıllarında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek, bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ya fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D, eczacı Y.E, eczacı A.H, eczane çalışanı R.Ç, ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında bugün arama, yakalama ve gözaltı talimatları verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 6'sı gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirtilmişti.

