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Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 14:56 - Güncelleme:
Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu
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Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, tatili fırsat bilen misafirler tarafından ziyaret ediliyor.

Farklı illerden gelen ziyaretçiler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip mekanda vakit geçirme imkanı buluyor.

Şehrin simgesi yerleşkedeki balıklara yem atan misafirler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ise çarşı ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

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