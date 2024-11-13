Balışeyh'in yeni belediye başkanı belli oldu

Balışeyh Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılan oylamada, iki aday yarıştı. Akyüz, 5 oy alarak yeni başkan olurken, diğer aday AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ömer Sancak ise 4 oy aldı. Başkan seçilmesinin ardından konuşan Savaş Akyüz, adaletli bir seçim süreci geçirdiklerini vurgulayarak, "Görevi en iyi şekilde yerine getireceğim. Destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Geniş çaplı güvenlik önleminin alındığı meclis salonunda yapılan seçin, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

SAVAŞ AKYÜZ KİMDİR

1974 yılında Balışeyh'te doğan Savaş Akyüz, lise eğitimini Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Balışeyh Pankobirlik'te 10 yıl memur olarak görev yapan Akyüz, aynı zamanda çiftçilikle uğraşarak ilçe halkı tarafından tanınan bir isim oldu. Evli ve 4 çocuk babası olan Akyüz, 2 dönem boyunca AK Parti Balışeyh Meclis Üyeliği görevini yürüttü.

OLAY

TOKİ bölgesinde 4 Kasım günü yaşanan cinayet olayında, Belediye Başkanı Hilmi Şen, altyapı çalışmalarını incelemek üzere seyir halindeyken makam aracına yapılan silahlı saldırıda ağır yaralandı. Başkan Şen, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen'in saldırısı sonucu şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte hedef alındı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalara tepki göstererek Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Hilmi Şen, 6 Kasım'da AK Parti'ye katılmaya hazırlanıyordu.