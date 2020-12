Balkanlarda Türk rüzgarı: İmzalar atıldı! ''Bize her alanda yardımcı olduğu için Türkiye'ye teşekkür ediyorum''

AA 03 Aralık 2020 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 13:25

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Vlora Dumoshi arasında Bakanlık binasında "Hükümetlerarası Sinematografik İş Birliği" anlaşması imzalandı.

Bakan Ersoy, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kosova Cumhuriyeti'nin tarihsel ve kültürel bağlarının çok eskiye dayandığını ifade ederek, "Halklar birbirini kendine çok yakın hissediyor, kardeş gibi görüyor. Ortak değerlerimiz gastronomiden diğer birçok kültürel faaliyetlerde benzer yönlerimiz var." diye konuştu.

TİKA tarafından da bu bağlamda ilişkileri kuvvetlendirmek, ortak tarihi geçmişi daha kuvvetli hale getirmek için birçok projenin desteklendiğini belirten Ersoy, bugüne kadar 665 projenin TİKA tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Ersoy, iki ülke arasında ortak mirası temsil eden Osmanlı döneminden kalma yapılarından kültürel faaliyetler ve Kosova'nın ihtiyaç duyduğu bazı alt yapı faaliyetlerinin TİKA tarafından restorasyonunun ve yapılmasının devam edeceğini dile getirdi.

- "MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİ BÜTÜN DÜNYADA ÇOK MEŞHUR OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kosova ve Balkanlarla ilişkilere çok önem verdiğine işaret eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugün de kültürel alanda yeni bir yol daha kat ediyoruz. Hükümetler arası Sinematografik İş Birliği anlaşmasını imzalıyoruz. Sinema ve dizi sektörü Türkiye'de çok gelişmiş durumda. Özellikle dizi filmler konusunda dünyada Amerika'dan sonra en büyük dizi film ihraç eden ülke Türkiye. Bu vesileyle Türkiye halkını, sosyal yaşamını, kültürünü, önemli noktalarını coğrafyasını bütün dünyaya tanıtma fırsatı buluyor.

Muhteşem Yüzyıl dizisi bütün dünyada çok meşhur oldu. Onun sayesinde Osmanlı tarihini de dünya sinematografik bir yöntemle tanıma fırsatı buldu. Son zamanlarda Güney Amerika ve Brezilya'da Türk dizileri çok popüler olmuş. Anne, babalar yeni doğan çocuklarına Türk kahramanların isimlerini vermeye başlamışlar. Çok mutlu oluyoruz. Anlaşma sayesinde iki ülkenin ortak prodüksiyonlarında da aynı verimliliği ve kaliteyi yakalayacağımızı düşünüyorum."

Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Vlora Dumoshi ise anlaşmayla iki ülke arasında büyük bir olay yaşandığını belirterek, "Bu anlaşma iki ülke arasındaki ilk anlaşma değil. Kosova'nın her döneminde bize her türlü şekilde yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize ki bizde de Türk vatandaşlarımız var. Türkiye'de de bizim Balkanlardan ve Kosova'dan çok vatandaş var. Bu vesileyle bu kültür hiçbir zaman ayrılamaz. Biz de iki bakan olarak ne kadar şanlısıyız bu bağlılığa vesile oluyoruz. TİKA her zaman yanımızda ve olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Vlora Dumoshi arasında "Hükümetlerarası Sinematografik İş Birliği" anlaşması imzalandı.