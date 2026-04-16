İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7692
  • EURO
    52,9076
  • ALTIN
    6895.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balkanlar'da Türkiye etkisi! Cumhurbaşkanı Davkova: İşbirliğini derinleştirmeye kararlıyız
Balkanlar'da Türkiye etkisi! Cumhurbaşkanı Davkova: İşbirliğini derinleştirmeye kararlıyız

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk, dayanışma ve sarsılmaz destek temelinde büyümeye devam ettiğini belirtti.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 21:02
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 17-19 Nisan'da yapılacak 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Türkiye'ye gelen Siljanovska-Davkova, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.

Siljanovska-Davkova, görüşmenin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEYE KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı ve ileriye dönük bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Siljanovska-Davkova, "Makedon-Türk ilişkileri, Makedonya'nın bağımsızlığından bu yana süregelen güçlü dostluk, dayanışma ve sarsılmaz destek temelinde büyümeye devam ediyor. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nden daha güçlü ekonomik bağlara, artan yatırımlara ve gelişmiş bağlantılara kadar işbirliğini derinleştirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Siljanovska-Davkova, Türkiye ile bölgede ve ötesinde diyaloğu, istikrarı ve ortak refahı teşvik etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, ADF'ye davet edildiği için minnettar olduğunu kaydetti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Kuzey Makedonya
  • işbirliği

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.