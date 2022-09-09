Balkanlar'daki Müslümanlar İslam Kültür Merkezi'nin açılmasından memnun: Burası bir köprü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hırvatistan'ın Sisak şehrinde açılışını gerçekleştirdiği merkezin açılış programına katılan bölge Müslümanları duydukları mutluluğu AA muhabiriyle paylaştı.

Açılışa katılan Mirsada Biljeskovic, "Bu programa katıldım ve çok mutlu oldum. Her şey çok güzeldi ve burada bulunmaktan şeref duyuyorum." dedi.

Biljeskovic, "Burada ayrı bir gurur duyuyorum. Geldikleri için çok mutluyum. Ben dahil birçok kişi bunun hepimiz için faydalı olacağını düşünüyor çünkü olumlu bir durum." ifadesini kullandı.

Almanya'da yaşadığını ve aslen Bosna Hersekli olduğunu ifade eden Biljeskovic, "Bugünümü Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan'a ayırdım. Kendisine yaklaşıp fotoğraf çektirmeyi çok istedim ama maalesef mümkün olmadı ama bir gün olacağını düşünüyorum. Allah kendisine sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin. Belki bir gün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile fotoğraf çektirme fırsatım olur." diye konuştu.

Slovenya'da 8 yıldır imamlık görevini yürüten Zikrija Hodzic ise "İslam Kültür Merkezi'nin açılışı, güzel inancımızı yaymak, diyalog kurmak, kültürümüzü ve dinimizi tanıtmak söz konusu olduğunda Müslümanlar adına büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hodzic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaretinin ve desteğinin bölge Müslümanları için büyük önem taşındığını kaydetti.

- "BURASI AYNI ZAMAN TÜRKİYE VE BALKANLAR'I BİRBİRİNE BAĞLAYAN BİR KÖPRÜ OLACAK"

Bosna Hersek'in Travnik şehrinden açılış için Sisak'a gelen imam Aljo Cikotic ise "Merkezin açılışı, Sisaklı Müslümanların 55 yıllık rüyalarının gerçekleşmesidir. Travik'ten 80 kişi ile bu tarihi programa katıldığımız için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

İslam'ı öğrenmek isteyenler için merkezin önemli bir yeri olduğunu söyleyen Cikotic, "Bu nesiller boyu sürecek bir proje. Bugünkü açılış aslında tarih boyunca Müslümanların özgürce namaz kılabilecekleri yerlerin inşa edilmesini isteğini göstermektedir. Bugün, buraya Recep Tayyip Erdoğan büyük bir destek verdi ve karşılığında burası onun ismini taşıyacak. Burası aynı zaman Türkiye ve Balkanlar'ı birbirine bağlayan bir köprü olacak. Zaten Bosna Hersek'i de es geçemeyiz zira burada yaşayanların çoğu Boşnak." diye konuştu.

Bosna Hersek'in Maglaj şehrinden gelen ve mutluluk gözyaşları döken Fatima Nine ise bugünün hayatının en önemli günlerinden biri olduğunu ve çok mutlu olduğunu ifade etti.