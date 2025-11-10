Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve güneşli günler yeni haftada yerini sağanağa bırakacak. Salı gününden itibaren yurdun batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre; yeni haftada yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Bugün Trakya'dan başlayacak olan sağanak yağış salıdan itibaren etkisini artıracak. Çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde kendini gösterecek.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'nin yanı sıra bugün İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak geçişleri görülecek.

Son tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da salıdan itibaren normal seviyelere inecek.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 15°C

Az bulutlu

KARS -2°C, 16°C

Az bulutlu

MALATYA 6°C, 20°C

Az bulutlu

VAN 2°C, 16°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 24°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 25°C

Az bulutlu

MARDİN 18°C, 25°C

Az bulutlu

SİİRT 11°C, 25°C

Az bulutlu