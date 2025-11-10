Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve güneşli günler yeni haftada yerini sağanağa bırakacak. Salı gününden itibaren yurdun batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre; yeni haftada yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Bugün Trakya'dan başlayacak olan sağanak yağış salıdan itibaren etkisini artıracak. Çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde kendini gösterecek.
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'nin yanı sıra bugün İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak geçişleri görülecek.
Son tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da salıdan itibaren normal seviyelere inecek.10 KASIM PAZARTESİ İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 15°C
Az bulutlu
KARS -2°C, 16°C
Az bulutlu
MALATYA 6°C, 20°C
Az bulutlu
VAN 2°C, 16°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 24°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 25°C
Az bulutlu
MARDİN 18°C, 25°C
Az bulutlu
SİİRT 11°C, 25°C
Az bulutlu