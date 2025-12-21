Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Program Koordinasyon Ofisi'nin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

TİKA ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen programa, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, Meclis Başkanı Afrim Gashi, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkanı Abdullah Eren, bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, ülkedeki Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

"TÜRKÇE EĞİTİM GÜNÜ, TÜM ÜLKE VE TOPLUMLAR İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNEME SAHİPTİR"

Siljanovska-Davkova, burada yaptığı konuşmada, Türkçe Eğitim Günü'nü kutlayarak, "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü, sadece siz Türkler için değil aynı zamanda tüm ülke ve toplumlar için olağanüstü öneme sahiptir." dedi.

Ülkedeki Türk toplumunun Türk-Makedon ilişkilerinin en güçlü halkası olduğuna işaret eden Siljanovska-Davkova, "Önümüzdeki dönemde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu ilişkileri, dostluk ve karşılıklı saygı ruhu ışığında daha da derinleştirmeye devam edeceğimize inanıyorum." dedi.

"KUZEY MAKEDONYA, ÇOK SAYIDA TOPLULUĞUN BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞADIĞI BİR ÜLKEDİR"

Şentop da Türkçe Eğitim Günü'nün yalnızca anma günü gibi değil, bir şükür, vefa ve istikamet günü olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü dil, sadece kelimelerden ibaret değildir. Dil, insanın kendini inşa ettiği, topluluğun hafızasını taşıdığı, içinde medeniyetin seslendiği büyük bir imkandır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ulusoy da TİKA'nın Kuzey Makedonya'daki varlığının 20. yılını kutladığını belirterek, "Kuzey Makedonya, çok sayıda etnik, dini ve kültürel topluluğun bir arada yaşama kültürüyle, barış içerisinde yaşadığı bir ülkedir. Bu güzel tabloda ülkenin kadim ve kurucu halklarından, sadık vatandaşları olan Türk toplumunun özel bir konumu ve gayreti vardır." diye konuştu.

"TÜRK TOPLUMU BU ÜLKENİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Eren de "21 Aralık 1944 tarihi Kuzey Makedonya Türklerinin, Türkçe eğitim hakkını kazandığını gün olarak kabul edilen bir milli bayramdır." dedi.

Bugünün sadece bir tarih olmadığını vurgulayan Eren, bunun ayrıca dilin, kimliğin ve kültürel varoluşun en büyük sembolü olduğunu kaydetti.

Eren, "Türk toplumu bu topraklarda, bu coğrafyada asırlar boyunca bıraktığı derin izlerle bu ülkenin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, Türkçenin binlerce yıllık birikimiyle bir dünya dili olarak yalnızca bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda kökleri derinlere uzanan bir medeniyet ağacı olduğunu kaydederek, "Balkanların kalbinde Türk diline sahip çıkmak yalnızca bir dili korumak değil, aynı zamanda barışa, hoşgörüye ve çok kültürlü birlikte yaşama iradesine katkıda bulunmaktır." dedi.

Programda, daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.