Balkon camlarını kırarak içeri girdiler! Hırsızlık anbean görüntülendi

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 6. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki Z.S'ye ait dairenin balkon camları ve pencereleri, 2'si kadın 4 kişi tarafından kırıldı.

Camların kırılmasının ardından balkona tırmanarak daireye giren şüphelilerden 3'ünün evdeki eşyalara da zarar verdiği öğrenildi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin dairede yaptığı incelemenin ardından, panelvan tipi bir araçla olay yerinden kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, şüphelilerin daireye girdiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.