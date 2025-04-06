İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2025 Pazar / 8 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balkondan düşen 2.5 yaşındaki Osman ağır yaralandı: Hayati tehlikesi sürüyor
Güncel

Balkondan düşen 2.5 yaşındaki Osman ağır yaralandı: Hayati tehlikesi sürüyor

İnegöl'de 2. kattaki evin balkonundan beton zemine düşen küçük çocuk beyin kanaması geçirdi. Hayati tehlikesi devam eden çocuk yoğun bakıma alındı.

IHA6 Nisan 2025 Pazar 21:54 - Güncelleme:
Balkondan düşen 2.5 yaşındaki Osman ağır yaralandı: Hayati tehlikesi sürüyor
ABONE OL

Olay, saat 18.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Suriye uyruklu Zeki (29) ve Delal E. (25) çiftinin 2.5 yaşındaki oğulları Osman E., ailesi mutfaktayken balkona çıktı. Balkonun koruma duvarına tırmanan çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü.

Babası Zeki E.'nin kucağında 200 metre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesine götürdüğü çocuğun beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.