Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
Adıyaman'da evin balkonundan aşağı düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
- İHA
Olay, Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İkinci katta balkonda oynayan 2 yaşındaki Yusuf İlter, aşağı baktığı esnada dengesini kaybederek düştü. Bebeğin düştüğünü gören aile fertleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bebek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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